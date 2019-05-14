«ابن الأزهر» يعانق المجد في الإمارات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أظهرت منافسات اليوم السادس بمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، بزوغ نجم المتسابق أحمد أبو المعاطي الشبراوي من مصر، الذي تمكن من إسكات أجراس لجنة التحكيم الدولية، خلال الأسئلة الثلاثة للفترة المسائية بغرفة تجارة وصناعة دبي.

وتمكن ابن الأزهر الشريف، البالغ من العمر 21 عاماً، من أداء الاختبارات بإتقان وبأداء رائع لأحكام التجويد وخاصة مخارج الأصوات، ليعانق المجد في الإمارات بمنافسته على المقدمة بالدورة الثالثة والعشرين للمسابقة، ليكون امتدادا لأداء مصر المشرف في المسابقة، وحصولها على أحد المراكز الأولى، في كثير من الدورات الماضية.

وبدأ المتسابق الشبراوي، الحفظ من عمر 5 سنوات عند عمه الشيخ عبد الكريم أحمد حسن في المنصورة، وهو طالب في الأزهر وأتمه في عمر 10 سنوات وشجعته والدته وزملاؤه لإتمام الحفظ، وشارك في المسابقات المحلية والدولية في مصر بالقاهرة وبورسعيد، واللافت أن المتسابق المصري، يستعد لمسابقة دبي منذ عامين، ويدرس الآن بقسم الدراسات الإسلامية في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر باللغة الفرنسية.

كما شهد اليوم السادس للدورة الحالية، تميز المتسابق جينبو محمد كامل من بوركينا فاسو، الذي حقق المفاجأة وتفوق على نفسه، ليكون واحداً من أفضل من مثل بلاده إن لم يكن الأفضل حتى الآن، ويعد كامل البالغ من العمر 17 عاماً، واحداً من المتسابقين القلائل الذين تمكنوا من إسكات أجراس لجنة التحكيم الدولية، بعد أدائه الاختبارات دون الوقوع في خطأ في الحفظ، وقد حصل هذا المتسابق على إشادة واستحسان الجمهور، بعد الأداء المتمكن والجميل في نفس الوقت.

وأدى المتسابق كامل، الذي درس في كلية القرآن الكريم، الاختبارات مقلداً للشيخ عبد الباسط عبدالصمد، أحد كبار أساتذة المدرسة المصرية لقراءة القرآن، بالإضافة إلى تمكنه من الإتيان بأحكام التجويد بشكل ممتاز، ويعتبر أحد المتسابقين الذين ضمنوا مركزاً متقدماً لقارة أفريقيا التي تتنافس مع آسيا على المراكز الأولى بالمسابقة.

وقد بدأ كامل، الحفظ في عمر 16 وأتمه في عمر 17 وكان يحفظ في معهد الفاروق عمر وله 8 إخوة وشارك في مسابقة الكويت ويسعى للدراسة في جامعة القاسمية بالشارقة ورشحته جمعية تحفيظ القرآن في بوركينا فاسو لمسابقة دبي.

وكانت المفاجأة المزدوجة، ما قدمه المتسابق محمد معروف حسين 14 سنة من كندا، حيث بدأ الاختبارات بشكل ممتاز، جعل الجميع يظن أنه سيكون أحد مفاجآت الدورة الحالية ويدعم مراكز الجاليات المقيمة في الغرب في الحصول على أحد المراكز الأولى للدورة الحالية، إلا أن الآية الأخيرة من السؤال الخامس والأخير، أخرجته من حلبة السباق، حيث أخطأ فيها مرتين، ثم صححت له لجنة التحكيم، وهو ما يعني حسم درجتين من مجموعه بسبب هذا الخطأ. وكانت استمرت لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بالاستماع للمشاركين، حيث استمعت أمس إلى كل من عبد اللطيف محمد حسين أبكر من أفريقيا الوسطى، جينبو محمد كامل من بوركينا فاسو، محمد معروف حسين من كندا، أحمد أبو المعاطي الشبراوي من مصر، محمد نجيب بن حاجي علي أكبر من سلطنة بروناي، آدم رحمي محمد من بلغاريا، أورخان إيلدار عباسلي من أذربيجان، وأبودين جالو من سيراليون. من جهته، قال الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي عضو لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للدورة الحالية: إن هذه المسابقة الدولية ترشح لها دول العالم خيرة متسابقيها ويشتد التنافس الشريف مع وجود أعلى معايير التحكيم الإلكتروني الدقيق لإعطاء كل متسابق حقه وبمشاركة أعضاء لجنة التحكيم الدولية العلماء بالقراءات والروايات.وفي لقاء مع المتسابقين، قال عبداللطيف محمد حسين أبكر 16 سنة من أفريقيا الوسطى إنه: بدأ الحفظ بعمر 10 سنوات وأتمه في عمر 13 ودرس في خلوة تحفيظ القرآن في العاصمة بانجي، وساعده في الحفظ جده وجدته وشارك 3 مرات في مسابقات ابن مسعود لحفظ القرآن وحقق مراكز متقدمة.

فيما ذكر المتسابق محمد نجيب بن حاجي علي أكبر 24 عاماً من بروناي دار السلام، أنه درس في معهد القراءات بالأزهر الشريف في مصر وبدأ الحفظ في عمر 12 وأتم في عمر 18 ويعمل مدرساً للتحفيظ وساعده شقيقه على الحفظ وشارك في مسابقات السعودية والكويت ومصر وإندونيسيا.

وقال المتسابق آدم رحمي محمد 19 سنة من بلغاريا: إنه بدأ الحفظ في عمر 8 سنوات وأتمه في عمر 12 وساعده أفراد عائلته للحفظ بالبيت وفي مركز التحفيظ وكان يحفظ أيضاً بمفرده وشارك في مسابقات محلية ببلاده ودولية بزغرب وبلغاريا والبوسنة. وقال المتسابق أورخان إيلدار عباسلي 22 عاماً من أذربيجان، إنه بدأ الحفظ في عمر 19 عاماً وأتمه في عمر 20 وساعده على الحفظ إمام المسجد ومدرسه بالمدرسة ويدرس في أكاديمية أذربيجان للاقتصاد والتكنولوجيا.