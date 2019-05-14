معاشات «الوطني» تعتمد تقريرها النهائي

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المؤقتة لموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأول بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي تقريرها النهائي بشأن الموضوع، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة، وسالم علي الشحي وسعيد صالح الرميثي وعفراء راشد البسطي.

وقال سالم عبدالله الشامسي: تم خلال الاجتماع الاطلاع بشكل كامل على تقرير اللجنة النهائي وما يتضمنه من توصيات، ومن ثم تم اعتماده بعد إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأشار الشامسي إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن 3 محاور هي: جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية ضمن إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

ولفت إلى أن اللجنة اطلعت على عدد من آراء ومقترحات المواطنين حول الموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بضم الخدمة وفترة تسلم المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة إلى التقاعد، وأنه تمت دراستها وصياغة الأنسب منها كتوصيات في التقرير النهائي، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع لدى قطاع عريض في المجتمع، حيث عملت اللجنة على صياغة أفضل التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير سياسة النظم التأمينية، وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.