تحديد مقار لجان انتخابات "الوطني 2019"

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت لجان الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام الجاري مقارها، حيث ستبدأ في تشكيل لجانها الفرعية، تمهيداً لتلقي قوائم الهيئة الانتخابية، والبدء بإعلان من وردت أسماؤهم عبرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجان الإمارات تتولى القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في اللجنة الوطنية للانتخابات، ضمن عدة اختصاصات تشمل توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها بعد تسلمها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، إضافة إلى مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

وأشارت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة أن لجان الإمارات أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة، حيث تشكل لجان الإمارات بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية، على أن يضم تشكيل لجنة الإمارة ممثلين من ديوان الحاكم، وشرطة وبلدية الإمارة، إضافة لممثل من القطاع الأهلي، على أن يحدد ديوان الحاكم رئيساً لهذه اللجنة من بين أعضائها، وللجنة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

لجنة أبوظبي

حددت لجنة أبوظبي مقرها في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة سيف علي القبيسي، وعضوية كل من عمران المزروعي ومحمد الأحمد وعبدالله العامري وحمد الأحبابي، وسيف المزروعي وأحمد المحيربي وعبدالله القبيسي، وهلال الهاملي وحمد الظاهري وراشد الغفلي، ومبارك المنصوري وعبدالله الظاهري وعويضة القبيسي ويوسف الكويتي وراكان المرر.

لجنة دبي

يقع مقر لجنة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة أحمد بن حميدان، وعضوية تميم المهيري ومحمد المطيوعي والدكتور علي بن عبود وأحمد بن دلموك، وعيسى المطيوعي وسيف الرميثي وسمية بن حماد.

لجنة الشارقة

تقع لجنة الشارقة في مقر المجلس الاستشاري للإمارة، برئاسة عيسى سيف، وعضوية عمر بوالزود ونورة الشامسي وثاني السويدي وفهد القحطاني.

Advertisements

لجنة عجمان

حددت لجنة عجمان مقرها في متحف عجمان، برئاسة راشد السويدي وعضوية سالم المطروشي ومحمد المطروشي وعبــدالرحمــن النعيمــي وعفـراء بن هندي.

لجنة الفجيرة

تقع لجنة الفجيرة في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برئاسة اللواء محمد الكعبي، وعضوية الدكتور إبراهيم سعد وعبدالله الحنطوبي ومحمد الظنحاني وعلي الهاشمي.

لجنة أم القيوين

تقع لجنة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين برئاسة راشد جمعة، وعضوية عبيد بن فاضل وأحمد طيب وسلطان حميد وخالد الخرجي.

لجنة رأس الخيمة

تقع لجنة رأس الخيمة في الديوان الأميري، برئاسة الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، وعضوية منذر الزعابي ومحمد الكيت وعبدالله الحديدي.