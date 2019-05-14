«الإحسان الخيرية» تخصص 27 ألف وجبة إفطار برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد أحمد حمدان البخيتي المشرف العام لجمعية الإحسان الخيرية برأس الخيمة، أن حملة «رمضان أمان 8» لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور بمختلف فئاته العمرية ، مشيراً إلى أن هناك جهات وأفراد ومؤسسات تتواصل مع المؤسسة رغبة منها في المشاركة في عمل وإنجاز الخير في عام التسامح، منوها أن الحملة ساهمت وبشكل واضح في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تحدث قبيل فترة الإفطار.

وأوضح البخيتي أن الحملة تضع في اعتبارها تخصيص 27 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك بواقع 900 وجبة يومياً يتم توزيعها على قائدي المركبات في شوارع رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع تكاتف، وهيئة الهلال الأحمر، وساند، وشرطة رأس الخيمة، وذلك قبل فترة الإفطار بربع ساعة، منوها أن كل مساهم ومتطوع لخدمة الوطن هو بحد ذاته جندي يسعى من خلال عمله التطوعي لإدخال الفرحة وبث روح البهجة في نفوس المحيطين به والسعي لإيصالهم لبر الأمان.

وأوضح أن عدد المتطوعين يتجاوز يومياً 60 متطوعاً، يشاركون في تحقيق أهداف حملة «رمضان أمان» في نسختها الثامنة على التوالي، و تفاعلا مع الأعمال الإنسانية والخيرية التي تنظمها الجهات المجتمعية على مستوى الدولة. وقال المشرف العام للحملة في رأس الخيمة إن عملية التعبئة تتم في مركز التنمية الاجتماعية على أيدي مواطنات من كبار المواطنين وذلك رغبة منهن في المشاركة في العمل الخيري، ومؤكداً أن الغاية من الحملة ليس فقط تقديم وجبات الإفطار للسائقين الصائمين ومستخدمي الطرق إنما هي أيضاً وسيلة لإيصال رسالة ونصائح للسائق والوصول به إلى بر الأمان، منوها بأن توزيع الوجبات يتم في تقاطع راك مول وشارع المنتصر في رأس الخيمة.

إفطار 35 ألف صائم خلال أسبوع

استضافت خيم الإفطار الرمضانية التي أقامتها جمعية الإحسان الخيرية في 15 موقعاً أكثر من 35,500 صائم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان ، كما تم توزيع الوجبات الفردية أمام «خيم الإحسان»، بما يتيح للصائمين تناول إفطارهم في منازلهم، أو في المكان الذي يرغبون فيه من دون التقيد بضرورة الجلوس في الخيمة، إضافة إلى توزيع 300 وجبة إفطار يومياً للأسر المتعففة في مقر الجمعية. وأصبحت الخيام مقصداً للصائمين ذوي الدخل المحدود للاستفادة من وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعية ضمن مشروع «إفطار صائم»، في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، حيث تستهدف «الإحسان» توزيع 150 ألف وجبة في 15 موقعاً في إمارتي عجمان ورأس الخيمة بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و950 ألف درهم. وأطلقت الإحسان الخيرية مشروع «إفطار الصائم» لإتاحة الفرصة لفاعلي الخير وطالبي الأجر والمحسنين، المشاركة في إفطار 5000 صائم يومياً بالمساهمة بـ 15 درهماً للصائم الواحد، أو 450 درهماً للاشتراك الشهري، أو التكفل بخيمة إفطار واحدة تضم 100 صائم يومياً خلال الشهر الفضيل بـ 45 ألف درهم.