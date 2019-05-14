209 مشرفين ومتطوعين في مواقع الإفطار بالشارقة

أحمد مرسي (الاتحاد) يشارك 209 مشرفين ومتطوعين في مواقع الإفطار بإمارة الشارقة والبالغ عددها 148 خيمة، لتنظيم عملية توزيع الوجبات واستقبال الصائمين وكذلك تنظيم المحاضرات التوعوية في تلك الخيام.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومديرها التنفيذي، على أهمية الدور الذي يقوم به مشرفو المواقع في الخيام الرمضانية من تنظيم وتنسيق خلال الشهر الفضيل وبصورة تطوعية، والظهور بالشكل اللائق تنظيمياً في كافة المواقع وطوال أيام الشهر الفضيل.

وأضاف: أن عملية توزيع المشرفين تمت بصورة مدروسة وفقاً لحجم الخيام وأعداد الوجبات التي تقدم فيها، حيث يوجد في مدينة الشارقة 130 مشرفاً في60 خيمة، و6 مشرفين في البطائح، و11 مشرفاً في منطقة المدام، و17 مشرفاً في الذيد، و19 مشرفاً في كلباء و18 مشرفاً في خورفكان، و8 مشرفين في دبا الحصن.

وقال: نقوم في بداية الشهر الفضيل بتسكين مشرفي المواقع وتسجيل الأشخاص الموظفين والمتطوعين الذين يقدمون طلب المشاركة في مشروع إفطار صائم ميدانيا، وعقب تفنيد الطلبات يتم الوقوف على الأشخاص الذين تم اعتمادهم حسب مدى توافر خبرة سابقة لهم بالعمل في المواقع.

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