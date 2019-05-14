9 آلاف أسرة مستفيدة من «حفظ النعمة»

بدرية الكسار (أبوظبي)

يعمل مشروع حفظ النعمة، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال شهر رمضان المبارك، على توفير احتياجات 9000 مستفيد، في إطار حرصه على توفير الحياه الكريمة للفئات المحتاجة والمعوزة، وذلك بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وضمن مبادرات تحفظ كرامة المستفيد من المساعدات والوصول إليه أينما كان.

وقد وزع المشروع خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل 1250 وجبة في المناطق الصناعية، و1600 وجبة في مسجد بالعاصمة. وينفذ المشروع مبادرات خاصة لتوفير وجبات الإفطار والسحور للمستفيدين.

يقول سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة: «إن المشروع اعتاد بمناسبة شهر رمضان أن يعمل على ابتكار مبادرات جديدة لرسم الابتسامة على وجوه الصائمين والمحتاجين، من مختلف الفئات والجنسيات».

وقال الشحي: «إن المشروع قدم وبالتعاون مع شركة الظاهرة للتمور صناديق المواد الغذائية الأساسية الخفيفة مثل التمر والماء والوجبات الخفيفة (سناك) المعروضة للبيع عند صناديق الدفع في منافذ التجزئة والمخصص ريعها للمحتاجين، بالإضافة إلى مبادرات (شجرة الخير للتبرعات) والمقامة في (المشرف مول) لتسهيل تلقي التبرعات والتواصل مع المحسنين وأصحاب أيادي الخير».

وأشار الشحي إلى عدد من البرامج الأخرى التي ينفذها المشروع مثل برنامج طرود النصف من شعبان حيث اعتاد على تقديم نحو 5000 طرد غذائي للمحتاجين والأسر المتعففة، ويحتوي على مواد غذائية مثل الأرز والحليب والسكر والزيت والتمر والطحين، وغيرها لدعم الأسر، وكذلك فئة عمال المزارع قبل دخول شهر رمضان المبارك.

ومن البرامج الأساسية للمشروع «إفطار صائم» الذي يستهدف فئة العمال، ويتم من خلاله توزيع وجبات الإفطار بمنطقة المصفح الصناعية. وبرنامج توزيع التمور على المساجد يوزع المشروع سنوياً مع دخول شهر رمضان كميات من التمور في عبوات صغيرة لاستخدامها في إفطار المصلين بالمساجد، وقد تم توزيع ما يقارب 3 أطنان من التمور منذ انطلاق المشروع.

ومن البرامج الرمضانية أيضاً برنامج كسر الصيام بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، والذي يتم من خلاله توزيع وجبات إفطار صائم في محطات البترول عند مداخل المدينة وخارجها للموجودين فيها وقت أذان المغرب.

وفيما يتعلق ببرنامج الوجبات الغذائية الجاهزة، أكد الشحي أنه يندرج ضمن أهداف مشروع حفظ النعمة على مدار العام بالحفاظ عليها من الهدر طوال العام، وفى شهر رمضان خاصة، نتيجة تزايد كميات الطعام الفائضة عن الحاجة. وقال: «إن ذلك يتم بالتنسيق مع الفنادق والقصور والمطاعم وجامع الشيخ زايد الكبير وشركات التموين لجمع الطعام الفائض عن الحاجة، وفي حالة جيدة وسليمة ليمكن توزيعه كوجبة عشاء أو سحور للفئات المحتاجة من عائلات وعمال».

كما تحدث الشحي عن مبادرة حقيبة مسافر لفئة العمال، وقال: «إنها مصممة للعمال الذين لا يستطيعون شراء هدايا لأسرهم عند عودتهم لبلدانهم، وتشتمل الحقيبة على ملابس وهدايا متنوعة لجميع أفراد الأسرة». مضيفاً: «إن المسافر يتقدم للمشروع ومعه تذكرة سفره ويختار الملابس التي يحتاجها والمعروضة في القاعة المخصصة لذلك حسب إعمار أولاده وأسرته».

وينفذ المشروع كذلك مبادرة تجهيز العروس، وهي مبادرة متواصلة على مدار العام، وتساهم في توفير ملابس وأدوات الزينة للعروس في يوم الزفاف، وكذلك ما تحتاج لمسكن الزوجية». مشيراً إلى عدد المستفيدين من برامج مشروع حفظ النعمة خلال العام الماضي 2018 بلغ مليوناً ونصف المليون مستفيد، إلى جانب 26 ألف أسرة مستفيدة داخل وخارج الدولة من برنامج الكساء.