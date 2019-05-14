الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بقصر البديع العامر، مساء أمس، تقبل التهاني بشهر رمضان الفضيل من جموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ووفود المؤسسات والدوائر الخدمية والإعلامية بحكومة الشارقة.

وأعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيخ محمد بن راشد المعلا، ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات معبرين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني أيضاً بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، ومدراء ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام، لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل ورجال الاقتصاد والأعمال والمصارف وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة المباركة أيضاً من معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ووفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومدينة الفجيرة للإبداع، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ووفد كليات التقنية العليا، ووفود الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الفجيرة، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بشهر رمضان المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة وعلى قيادة وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلات الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والوفد المرافق له، ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية ووفد الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأم القيوين والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم أم القيوين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من وجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما تقبل سموه التهاني من وفود دائرة الخدمات العامة وهيئة حماية البيئة والتنمية والجامعة الأميركية برأس الخيمة ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وهيئة رأس الخيمة للمواصلات.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.