شباب «مدني عجمان» يتطوعون لخدمة الصائمين

عجمان (الاتحاد) شارك شباب الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، في حملة توزيع وجبات إفطار الصائم على سائقي المركبات، ضمن المبادرة الخيرية التي تنظمها هيئة الأعمال الخيرية في الإمارة طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي المشاركة ضمن المبادرات الشبابية التطوعية التي يتبناها مجلس شباب الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وشارك في التوزيع، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية مع عدد كبير من المتطوعين من الشباب والشابات بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ودوريات أمان، عند إحدى تقاطعات إشارات المرور في الإمارة.وقال النقيب حميد عبدالله آل علي، رئيس مجلس شباب الدفاع المدني، الهدف من المشاركة تفعيل دور الشباب في الدفاع المدني من خلال المبادرات والفعاليات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والمحلية. وأضاف أن لمجلس «شباب الدفاع المدني» خطة لتمكين وتأهيل الشباب من العمل بكفاءة وفعالية، وتعزيز دور المؤسسة في اختيار الوسيلة الأنسب في اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها.

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