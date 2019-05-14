عمر الحلاوي (العين) وزعت شرطة المربعة بالتعاون مع الهلال الأحمر بمدينة العين، أمس، 50 سلة رمضانية على الأسر المتعففة، وذلك في المقر الرئيس لهيئة الهلال الأحمر.

وتحتوي السلال على المواد الأساسية من طحين وأرز وتمر وقهوة وحليب وسكر وزيت وغيرها تكفي مدة أسبوعين للأسرة المتوسطة العدد.

تأتي هذه الخطوة كمبادرة مجتمعية من شرطة المربعة وخدمة مجتمعية للمؤسسات الحكومية تحت مظلة التكافل بين جميع أفراد المجتمع، وسلمت السلال بحضور سالم العامري مدير الهلال الأحمر فرع مدينة العين.

وقال العامري في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن المؤسسات الحكومية والخاصة لها دور عظيم في دعم برامج الهلال الأحمر والتكافل الاجتماعي، وكذلك دعم البرنامج الرمضاني للهيئة للاطلاع بدورها بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه خاصة فئة الأسر المتعففة، حيث تمتلك الهيئة قائمة بتفاصيل تلك الأسر في مدينة العين الأمر الذي يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. ولفت إلى أن رمضان هذا العام يتزامن مع عام التسامح في دولة الإمارات، مما يشكل دفعة إضافية لقيم التكافل والتعاون وتعزيز التسامح.

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المربعة و«الهلال» يوزعان سلالاً رمضانية للأسر المتعففة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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