الامارات | عصابة مقنعين تقتحم شركة صرافة بطريقة سينمائية

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة مقنعين تقتحم شركة صرافة بطريقة سينمائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة عصابة مكونة من خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة السرقة بأسلحة بيضاء وسلك كهربائي 183 ألف درهم من مركز صرافة، بعد أن اقتحموه ليلاً، مرتدين أقنعة ونظارات، ما أثار الرعب والفزع في نفوس الموجودين، وسرقوا الأموال من درج المحاسبة، ولاذوا بالفرار، ونجحت الشرطة في القبض عليهم.

وقال رئيس النيابة في بر دبي، المستشار شعيب علي أهلي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، إن أفراد العصابة خططوا للجريمة في وقت سابق، واتخذوا شقة في إمارة الشارقة وكراً لاجتماعاتهم، حيث قاموا بالتخطيط للعملية، وعاينوا المكان أكثر من مرة لوضع خطتهم وتعديلها أكثر من مرة، بهدف تنفيذ جريمتهم بنجاح، ثم وزعوا الأدوار في ما بينهم، واشتروا الأدوات اللازمة للعملية من أسلحة بيضاء وسلك كهربائي وأقنعة ونظارات، حتى لا يتم التعرف إليهم.

وأضاف أن المتهمين اعترفوا بأنهم حددوا ساعة الصفر بعد مسح المكان بشكل دقيق، واختيار أنسب الأوقات لتنفيذ الجريمة، ثم وضعوا أقنعتهم التنكرية، واقتحموا المكان مساء، حاملين ساطوراً وسكينين وسلك كهرباء، فأثاروا الرعب والخوف في نفوس الموجودين، واستولوا على نقود من عملات مختلفة، تقدر بنحو 183 ألف درهم، كانت موجودة في درج المحاسبة، ووضعوها في حقيبة ظهر كان يرتديها المتهم الأول، ثم لاذوا بالفرار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جناية السرقة ليلاً باستخدام سلاح من شخصين فأكثر، طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات مطالبة بتشديد العقوبة.