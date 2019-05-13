في اتصال هاتفي مع محمد بن زايد.. أمير الكويت يستنكر الأعمال التخريبية ضد ناقلات تجارية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب خلاله عن استنكاره للأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر صاحب السمو أمير الكويت، خلال الاتصال، عن أمله في أن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات في الدولة عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية. وتمنى أن تنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لما أبداه من مواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وتضامن الكويت مع أشقائها إزاء ما تتعرض له المنطقة من تحديات لأمنها واستقرارها.