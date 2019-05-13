"أبوظبي للسباقات" يحقق المركز الأول في افتتاح بطولة زايد الرياضية للكارتينج على حلبة مرسى ياس

تستضيف حلبة مرسى ياس بطولة زايد الرياضية للكارتينج بالتعاون مع نادي ضباط القوات المسلحة خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 3 جولات تتوزع على ثلاثة أيام خلال شهر رمضان المبارك 2019، إذ انطلقت الجولة الأولى الخميس 9 مايو، بينما ستقام الجولة الثانية الخميس 16 مايو، والجولة الثالثة الخميس 23 مايو.

حقق فريق "أبوظبي للسباقات" المركز الأول منجزًا أسرع لفة بدقيقة و02.435 ثانية، فيما حل فريق "الكعبي" ثانيًا بعد منافسة محتدمة شهدها السباق البطولة منذ اللحظة الأولى محققًا أسرع لفة بدقيقة و02.601 ثانية، وحل بالمركز الثالث فريق "دو جو موتور" محققًا أسرع لفة له بدقيقة و 02.745 ثانية.

وستقدم الجوائز لأفضل 3 فرق ضمن كل جولة وفقًا لنتائج السباق الرسمية على منصة تتويج ياس كارت زون بعد نهاية كل جولة.

أما الفرق الفائزة بالبطولة ككل فهي أفضل ثلاث فرق تحقق النتائج خلال الجولات الثلاثة، وستمنح الجوائز كالتالي:

الفريق الفائز بالمركز الأول: الكأس + 25 ألف درهم إماراتي

الفريق الفائز بالمركز الثاني: الكأس + 15 ألف درهم إماراتي

الفريق الفائز بالمركز الثالث: الكأس + 8 آلاف درهم إماراتي

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وفي حال حصل فريقان على عدد النقاط ذاتها، فسيتم اختيار الفريق الفائز بناءً على مرات إحراز مركز متقدم في كل جولة. وفي حال استمر التعادل، فسيتم تحديد الفريق الفائز بناءً على مراكز مرحلة التأهيل.

انطلقت بطولة الكارتينج الترفيهية بهدف تشجيع سائقي سيارات الكارتينج الجدد وذوي الخبرة على المشاركة في سلسلة ممتعة من السباقات بحضور جمهور متنوع. ومن المتوقع أن تكون هناك مستويات مختلفة من الخبرة ضمن المنافسات. لا تتطلب المشاركة وجود خبرة سابقة ولا تراخيص ولا معدات إضافية، إذ يوفر الحدث الذي يقام على مدار 3 أيام في منطقة ياس كارت زون الحديثة والمجهزة بكافة المعدات والأغراض اللازمة للمتسابقين.

وسيمنح مسار ياس كارت زون البالغ 1 كيلومتر مزيدًا من المتعة والتحدي، ويعد المكان الأمثل لاختبار مهارات السائقين والمنافسة بالوصول إلى منصة التتويج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yasmarina.circuit.com