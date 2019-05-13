مشاركة للعدوان في مؤتمر تقارب الحضارات في الصين



عمان – اتحاد الكتاب يشارك رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان في مؤتمر (تقارب الحضارات) الذي يقام في جمهورية الصين الشعبية ويجتمع ممثلين الاتحادات الكتاب العرب والأفارقة والآسيوية بالاضافة إلى ممثلين لقطاعات ثقافية وفنية من الدول المشاركة. ويلقي العدوان ورقة بعنوان (حوار الثقافات الفعل الثقافي نموذجاً) ملقياً الضوء على تجربة اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين واتحاد كتاب الصين وآسيا وأفريقيا ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام من 14الى 17/05/2019في العاصمة الصينية بكين.

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