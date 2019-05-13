"ماستركارد" توقع شراكة مع مجموعة "جيمس للتعليم" لمكافأة الطلاب المتفوقين في دولة الإمارات بمنح...

عقدت "ماستركارد"، شركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع ، شراكة سنوية مع مجموعة "جيمس للتعليم" لتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في مجال التميز الأكاديمي والأنشطة خارج المنهج الدراسي على غرار الرياضة وفنون الأداء والإبداع.

وقدّم ممثلون عن شركة "ماستركارد" ثماني منح دراسية للطلاب المتفوقين ضمن مدارس مجموعة "جيمس للتعليم" وذلك في حفل خاص لتوزيع الجوائز انعقد في "أكاديمية جيمس ويلينغتون – شارع الخيل".

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وبهذه المناسبة، قال جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: "باعتبارنا شركة تضع الابتكار محوراً لجلّ مفاصل عملها، ندرك أهمية غرس ثقافة التفكير السبّاق والمبتكر والمدعوم بالعمل الحثيث في قادة المستقبل. ولا شك أن الطلاب الذين تلقوا المنح الدراسية اليوم أظهروا قدرة هائلة على المثابرة والتفكير المبتكر، واستحقوا تتويج تميّزهم هذا بالتكريم خلال الحفل، ويسعدنا مكافأتهم بهذه المنح الدراسية للحصول على تعليم رفيع الجودة في مدارس ’جيمس للتعليم‘".

ومن جانبه أشار سوغام باسين، نائب الرئيس للتسويق والولاء في "جيمس للتعليم": "إن شراكتنا السنوية مع شركة ’ماستركارد‘ والهادفة إلى مكافأة الطلاب المتفوقين بمنح دراسية، ستلهم الطلاب وتدعمهم لمواصلة رحلتهم الدراسية. وتستكمل أيضاً هذه الشراكة برنامج مكافآت ’جيمس‘ المتوفر حصرياً للطلاب والأهالي والموظفين والذي يتيح لهم تحقيق وفورات كبيرة عبر طيف من التجارب المميزة. ولا شك أن إبرام الشراكات الرائدة في القطاع الدراسي هو جزء رئيسي من التزامنا بجعل التعليم رفيع الجودة متاحاً للجميع".