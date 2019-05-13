الامارات | مراهق يعتدي على ابنة خالته ويهددها بذبح والديها

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهق يعتدي على ابنة خالته ويهددها بذبح والديها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مظاهر الرعب، والامتناع عن الطعام، والصراخ أثناء النوم، والتبول اللاإرادي، التي انتابت طفلة خليجية تبلغ من العمر 4 سنوات عن تعرضها لهتك عرض بالإكراه من قبل ابن خالتها البالغ من العمر 15 عاما خلال إقامتها في منزلهم نظراً لوجود أمها بالمستشفى لولادة شقيقها.

وأشارت تفاصيل القضية، "التي أوردتها دائرة قضاء أبوظبي ضمن تقرير "عبر من واقع المحاكم"، أن الطفلة منذ عودتها إلى منزلها عقب ولادة شقيها الأصغر وهي تعاني من رعب دائم وتبول لاإرادي، وترفض الذهاب للنوم في غرفتها وتصر على النوم في غرفة والديها، ما دفع الأب والأم في البداية للاعتقاد بأنه ناتج عن غيرتها من شقيها المولود وخوفها من أن يستحوذ على حبهما، إلا أن الاهتمام الزائد بها لم يفلح في تحسين حالتها، وبتكرار سؤال الطفلة عما أصابها أخبرتهما بأنها تخاف عليهما من أن يقتلهما ابن خالتها المراهق، وطلبت منهما أن يطلبا منه أن يتوقف عما يفعله معها لأنه يؤلمها جداً.

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وأخبرت الطفلة أمها بأن أبن خالتها أكد لها أنه سيقوم بذبح والدها ووالدتها إن هي أخبرتهما بما يفعله معها، وقامت بوصف ما يفعله معها بألفاظ صريحة وخادشه للحياء لا تتناسب مع عمرها، مشيرة إلى أن أبن خالتها هو من أخبرها بهذه الألفاظ وطلب منها تكرارها على مسامعه، فيما لم يتمالك الأب نفسه أمام ما سمعه من طفلته وذهب إلى بيت أخت زوجته وواجه الجاني بجريمته أمام والده، ثم توجه إلى الجهات المختصة وقدم بلاغ بتعرض طفلته لهتك العرض بالإكراه.

وأمام النيابة أوضحت الأم أنها تركت طفلتها الصغيرة لدى شقيقتها خلال تواجدها بالمستشفى، نظراً لسفر والدتها في الخارج، ووفاة حماتها، مما جعل شقيقتها هي الخيار الآمن للحفاظ على الطفلة خلال وجودها بالمستشفى، خاصة وأن ولادتها كانت متعثرة واضطرت للبقاء في المستشفى ما يقرب من الأسبوع عقب الولادة.

فيما اعترف المتهم أمام النيابة باستغلاله وجود ابنة خالته معه في المنزل، وأن أمه كانت معظم الوقت مع شقيقتها في المستشفى، فقام بهتك عرضها بعد أن أوهمها بمقدرته على قتل والديها إن أخبرتهما بما يفعله معها، مشيراً إلى أنه كان يشاهد أفلاماً إباحية مع أصدقائه وحاول تطبيق ما يشاهده على أبنة خالته، وبناء على اعترافات المتهم قررت نيابة الأسرة والطفل إيداعه مركز رعاية الأحداث وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، فيما أحيلت الطفلة المجني عليها للعلاج النفسي حيث قررت الطبيبة المعالجة أن صغر سن الضحية وعدم إدراكها الكامل لأبعاد الواقعة سيساعدان في الشفاء.