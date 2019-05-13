ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطراب الموج في بحر عمان بفعل الرياح الغربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الرابعة من فجر غد الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة واضطراب الموج في بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.