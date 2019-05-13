من السويد ... تكريم لأبناء سورية في بلد الاغتراب.







سودرتاليا – السويد

فراس قصقص

كرم رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا الدكتور كابي ايشو عدد من الشخصيات السورية المبدعة المغتربة في السويد، خلال احتفال في مدينة سودرتاليا السويدية بمناسبة اليوم

الوطني للجمهورية العربية السورية عيد الجلاء المجيد الذكرى الثالثة والسبعين لطرد المستعمر الفرنسي عن الأراضي السورية.



وأكد ايشو إلى أن أبناء وأحفاد الجيل الذي انتزع الاستقلال من المستعمر الفرنسي لا يزالون يسطرون ملاحم النصر هذه المرة على الإرهابيين والمرتزقة الذين جيء بهم من كل أصقاع الأرض ليعيثوا إرهابا وخرابا وفسادا وتدميرا لمقدرات وطننا الحبيب وإن جلاء المستعمر الأجنبي عن سورية واستقلال الوطن كان مرحلة تاريخية مشرفة من مراحل نضال شعبنا وجسرا للعبور إلى ساحات متقدمة من النضال الوطني وبناء الدولة المعاصرة في كل المجالات ليكون وطننا اليوم قويا يواجه الإرهاب والحرب الكونية التي تشن عليه بكل قوة وتصميم.



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وافتتحت الاحتفال جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش بالنشيد السوري وقدمت باقة من أجمل الأناشيد والأغاني الوطنية برفقة الفنان جان خليل

وتضمنت فقرات الاحتفال مشاركة الشاعر ملكون ملكون ومشاركة فرقة يونايتد أرت للفنان الياس بحدي

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قدم الاحتفال الإعلامية السورية وسام حمود التي عبرت عن تضامن السوريين مع وطنهم الأم في معركة التحرير وإعادة البناء مؤكدة مناعة الشعب السوري أمام محاولات زرع الفتنة بين أبنائه ومنوهة بتضحيات شعبنا السوري الذي حمى استقلال البلاد بالغالي والنفيس.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات الدبلوماسية الصديقة منهم السيد رسول مهاجر سفير جمهورية ايران الاسلامية والسيد ديمتري كريلوف الملحق الثقافي لسفارة الاتحاد الروسي في السويد وعدد من رؤساء الجمعيات والروابط والأندية السورية الاغترابية منهم السيد جوزيف قصتن رئيس الجمعية الخيرية للمغتربين السوريين في السويد والسيد جورج سعيد ممثل النادي السوري في سودرتاليا والسيدة فيروز خيربك رئيس النادي السوري في فيستروس وآخرون.



وتبع الاحتفال الرسمي حفل فني ساهر أحياه الفنان سامر كابرو قدم من خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية حضره عدد من أبناء الجالية السورية في مدينة سودرتاليا.

يذكر ان الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا ينظم احتفال عيد الجلاء للعام الثاني على التوالي.