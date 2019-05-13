دائرة النقل: تذكرة "مواقف" تمكن المتعاملين من استخدام كافة المواقف داخل أبوظبي

قال المهندس خميس الدهماني رئيس فريق مواقف بدائرة النقل بأبوظبي إن تذكرة "مواقف" الخاصة بالمواقف الرئيسية السارية المفعول والتي يتم الحصول عليها عن طريق الأجهزة أو الرسائل النصية تمكن المتعاملين من استخدام المواقف الرئيسية والفرعية في جميع المناطق المفعلة داخل جزيرة أبوظبي وذلك بهدف توفير حلول مناسبة لإدارة مواقف المركبات في العاصمة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للسكان.

وأضاف أن استخدام تذاكر "مواقف الفرعية" السارية الصلاحية يقتصر في المواقف الفرعية فقط وفي جميع المناطق الخاضعة لتنظيم "مواقف" داخل جزيرة أبوظبي مع السماح للمصلين بالوقوف المجاني في الممرات والأماكن المطلية باللون الأصفر والرمادي من دون عرقلة السير والتأثير على انسيابية الحركة المرورية وذلك في أوقات الصلاة.

وشدد الدهماني على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف بالإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

وفيما يتعلق بقطر المركبات أفاد الدهماني بأنه سيتم قطر المركبة المخالفة لقوانين اللائحة التنفيذية لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وإبلاغ المتعامل من خلال رسالة نصية قبل قطر المركبة.

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ويهيب مركز النقل المتكامل بالمتعاملين ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة "مواقف" وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وإعاقة الحركة المرورية والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وجمالية المنظر العام للمدينة.