حلبة مرسى ياس تُدرج فعاليتين ضمن أجندتها السنوية وخلال شهر رمضان المبارك

أعلنت حلبة مرسى ياس عن إطلاقها مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك تشمل برامج مجتمعية وبرامج تُعنى باللياقة البدنية.

وأدرجت حلبة مرسى ياس تحديين جديدين إلى أجندة فعالياتها وأمسياتها الرياضية الشهيرة التي شملت تدرب في ياس وإبدأ في ياس والرياضة في ياس، بهدف تشجيع مجتمع العاصمة أبوظبي على اتباع أسلوب حياة صحي على مدار الشهر الفضيل.

إذ تستضيف حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء 28 مايو سباق "دواثلون" الذي يتضمن رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية، ويعد جزءًا من بطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي وفندق ضباط القوات المسلّحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية للتأمين الصحي – ضمان.

وتوفر البطولة فرصة المشاركة للرجال والسيدات ضمن فئتين الفرديات أو الفرق الرياضية المكونة من شخصين أو ثلاث، وسيحظى الفائزون ضمن المراكز الخمسة الأولى فئة الفرديات، والفرق الرياضية المتربعة على قمة الترتيب العام ضمن المراكز الثالثة الأولى، على جوائز نقدية قيمة.

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ينطلق سباق "دواثلون" على الحلبة الشمالية ويضم ثلاث سباقات متتالية أولها الجري لمسافة 5 كم ويليها مباشرة سباقات الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم ليعود المتسابقين مجددًا إلى الجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كم. ويبدأ تسليم المعدات ومستلزمات السباق في قرية "مركز ياس للفعاليات" بتمام الساعة 7:30 مساءً، ويبلغ رسوم التسجيل 100 درهم للشخص الواحد.

كما وتستضيف حلبة مرسى ياس أمسيات رياضية حافلة بالمتعة يوم الثلاثاء 14 مايو، إذ ينطلق سباق مجلس أبوظبي الرياضي على مسار الحلبة الشمالية الممتد على طول 2.5 كم في تمام الساعة 9:30 مساءً، ويشمل فئتين 5 كم أو 10 كم، وتبلغ رسوم التسجيل 55 درهم إمارتي عن كل شخص.

لمزيد من المعلومات حول جميع الفعاليات وأنشطة الصحة واللياقة المجتمعية في حلبة مرسى ياس، يرجى زيارة: www.yasmarinacircuit.com