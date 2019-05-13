التمكين تطلق "زكي" الرمضانية مستهدفة 2424 يتيم

من أرض الشارقة ، أرض الخير والعطاء والبسمة ، أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حملتها الرمضانية تحت اسم "زكي" مستهدفة 2424 يتيم منتسبين إلى 985 أسرة سيستفيدون من برامج الحملة هذا العام، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع الرمضانية ،لتحشد بها جهود جميع أفراد المجتمع لتقديم الدعم والمساندة لأسر الأيتام ،كما سيتم تخصيص جزء من المبالغ المالية المحصلة من المزكين والمساهمين للأيتام ممن يعانون من تدني في الحالة الاقتصادية .

وجاء اطلاق مسمى "زكي" تذكيراً بفريضة الزكاة واستشعارا بركن أساسي من أركان الدين الحنيف وأهميتها في تكافل المجتمع ، فهي تمثل أحد أسباب الاستقرار المعيشي بين الأيتام ،ولون من ألوان العبادات التي فرضها الله تعالى ورتب عليها آثارا اجتماعية كبيرة، من عطف ورحمة ومحبة ومودة وإخاء وتعاون وتآلف بين أفراد المجتمع ، فيستشعر الفرد وهو يُخرِج زكاة ماله بأنه يساهم في بناء المجتمع، ويعمل على إسعاد أفراده كونه شارك في ضمان عوامل استقراره.

وتأتي تفاصيل الحملة التي جاءت هذا العام أكثر شمولية، ومواكبة للتزايد الكمي للأسرالمنتسبة ما يتطلب التوسع في تقديم برامج إنسانية ومشاريع خيرية لهم ، حيث يعد مشروع " زكاة المال " المشروع الرئيس في "زكي" ، والذي يتبنى استقبال نصاب فريضة الزكاة من أفراد المجتمع وصرفها لمستحقيها من أسر الأيتام ، و يساهم الفائض منه في تمويل المشاريع الداعمة لهم على مدار العام لتحقيق الإكتفاء المعيشي لهم والسعي لتوفير ظروفا أكثر استقرارا وملاءمة.

كما تضم "زكي " الرمضانية مشروع " مؤونة رمضان " التي تقوم المؤسسة من خلاله بتوفير قسائم شرائية لأسر الأيتام ، و مشروع "عطية رمضان" التي تستقبل المؤسسة من خلاله عطايا المتبرعين لتوفير سلة غذائية بمواد إستهلاكية لشهر رمضان لكل أسرة.

هذا وستحظى أسر الأيتام بتوفير وجبة إفطار رمضانية خلال الشهر الكريم عبر مشروع "فطرهم" وذلك بالتنسيق مع مختلف المطاعم والفنادق الموجودة في الإمارة.

وتختم الحملة مشاريعها عبر مشروع "حلوى العيد" الذي تقوم المؤسسة من خلاله بتوفير الحلويات لأسر الأيتام في بادرة لإدخال الفرح والسرور عليهم قبيل قدوم العيد.

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إضافة إلى جملة من الورش الاجتماعية والبرامج الرمضانية المتنوعة التي سيحظى بها الأيتام وأمهاتهم بهدف تمكينهم نفسيا واجتماعيا وتحقيق دمج أفضل لهم في المجتمع حيث ستضمن هذه البرامج ارتياد مجالات أرحب من التواصل والرعاية لليتيم وأسرته بما يخدم تحسين للحياة وإحداث نقلة نوعية تحدث أثرا مدروسا على نفسية الأسر.

وبهذه المناسبة صرحت منى بن هده السويدي - مدير عام المؤسسة - : " تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً برعاية الأيتام، وذلك ترسيخا للدور الذي غرسه فينا سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي في عطاءه الفياض لإمارة الشارقة و حرصه على شمولية الخير لجميع قاطني الإمارة، فتصب مسؤولية المؤسسة تجاه الأيتام في دعم مشاريع تخدم مستقبلهم والتي لا تتم إلا عن طريق تكاتف الأفراد والمزكين لاستشعار أهمية هذه الفئة ودعمها مباشرة عبر التمكين ، وحث جميع أفراد المجتمع على المشاركة في تقديم و توفير الرعاية المتكاملة لهم عبر تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج التي تكرس ثقافة رعاية الأيتام والإحسان إليهم باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز نهضة المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل لهم، وذلك بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في توفير بيئة متميزة في إطلاق طاقات الأيتام ليصبحوا قادة ليصبح محط اهتمامنا الكبير إيماناً منا بأن اليتيم على رأس قائمة من تقدم له برامج التنمية كما أنه من أهم المشاركين فيها .

وأضافت : تتميز حملة رمضان "زكي" بأنها حلقة من التكافل تمد فيها جسور التواصل مع مجتمع العطاء لتصب خيرها على أسر الأيتام ، حيث تركز الحملة على تفعيل مشروع الزكاة بين مختلف شرائح المجتمع تحقيقا لتغطية جميع احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل ، وارتياد مجالات أرحب من الرعاية بمخصصات الحملة ،كما سيتواصل مشروع مؤونة رمضان وعطية رمضان وفطرهم ليفتح المجال أمام المجتمع للمشاركة بتوفير الإمداد والمؤونة الغذائية الرمضانية ، سواء عن طريق الدعم المباشر للمؤسسة التي ستوفر قسائم شرائية لهم، أو من خلال تقديم هدايا رمضانية لأسر الأيتام محدودة الأرحام ، أو بتخصيص وتقديم وجبات إفطار رمضانية لهم .

وأشادت السويدي بأهمية تعاون أفراد المجتمع مع الحملة في تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر فهم السند في تحسين الحياة و صون الكرامة الإنسانية لهم ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها و العمل سويا على استثمار الأعمال في الشهر الفضيل وتحقيق الدعم والمساندة لهم تعزيزاً لروح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامج حملة زكي ، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع من سيساهم في دعم الحملة ".

وتفتح المؤسسة أبواب التبرع للحملة عبر طرق متنوعة بدأً من استقبال زكاة المال من جميع المزكّين لتخصيص مصارف زكاتهم لأيتام التمكين الاجتماعي عبر قنوات التواصل المتعددة ،أو طريق الدعم المادي لمشروع مؤونة رمضان التي ستوفر من خلاله قسائم شرائية لهم ، أو بالمساهمة العينية لتوفير الإمداد والمؤونة الغذائية الرمضانية لهم ، مما تتيح حملة زكّي الرمضانية من خلالها الفرصة لتستوفي بها خير المساهمين فيها لصالح أسر الأيتام .

كما أن المؤسسة تفتح المجال أيضاً أمام الكفلاء خاصة والمتبرعين عامة بتقديم دعم مباشرة لكل يتيم منتسب ، استيفاءً لحقوقه خلال هذا الشهر الكريم بتقديم ( 500 زكاة له و500 افطار ) أو ( 1000 درهم بالمناصفة بين الزكاة والتفطير ).