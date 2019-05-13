رئيس الكاف يستقبل جميل وخلف الله والعواد بالقاهرة.



استقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة الاستاذ محمد جميل رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاستاذ حسن خلف الله النائب الاول لرئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا والدكتور تركى العواد النائب الاول لرئيس الاتحاد عن قارة اسيا.

ورحب احمد احمد بوفد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في القاهرة وأعرب عن استعداده التام لتعاون الاتحاد الافريقى مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، لاسيما انه يضم نحو ٢٢ دولة.

وكلف أحمد احمد سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم معاذ حجي، بسرعة متابعة مشروع التعاون مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومن جانبه أعرب الاستاذ محمد جميل عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد، وقال كان اللقاء مثمرا للغاية بعد الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون في أقرب وقت والذي سيتضمن تعاون مشترك في مجالات عديدة تخدم الصحفيين العرب

بالاضافة الى الاتفاق بين الاتحاد العربي والكاف لتسهيل مهمة الصحفيين العرب في كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو الى ١٩ يوليو المقبلين.

وقال خلف الله ان اللقاء مع رئيس الاتحاد الافريقي جاء في وقته لدفع العمل المشترك مع الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة لخدمة الصحفيين العرب من خلال العديد من الورش والبرامج التدريبية.

ومن جانبه أكد الدكتور ترك العواد أن الاتحاد العربي حريص على تحقيق انطلاقة قوية من خلال التعاون مع الهيئات الرياضية القارية والدولية وكانت البداية مع الكاف، وأضاف ان تحمس رئيس الكاف للتعاون مع الاتحاد العربي يدعو للتفاؤل الشديد بتنفيذ برامج مثمرة للصحفيين العرب في المستقبل.