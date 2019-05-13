بيت ستوب أرابيا تجذب شركة ميتسوبيشي كوربوريشن كمستثمرة رئيسيّة

- أعلنت اليوم شركة "بيت ستوب أرابيا" (PitStopArabia.com) ، الرائدة في مجال تجارة الإطارات عبر الإنترنت في الإمارات العربيّة المتحدة، عن استكمال الاستثمار مع شركة "ميتسوبيشي". وتصبح شركة "ميتسوبيشي كوربوريشن" حاليّاً شريكة استراتيجيّة ومساهمة في الشركة. ويشكّل الاستثمار إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى "بيت ستوب أرابيا" ويهدف إلى دعم ريادة الشركة في السوق وتعزيز حضورها على الصعيد الإقليمي.

وقال عادل إشفاق، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "بيت ستوب أرابيا"، في هذا السياق: "تمّ إتخاذ قرار الاستثمار في ’بيت ستوب أرابيا‘ بعد دراسة موسّعة للسوق وللشركة. يشهد الشرق الأوسط نمواً كبيراً في مجال التجارة الإلكترونيّة. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، من المتوقع أن تشكّل تجارة الإطارات عبر الإنترنت حوالي 13 إلى 15 في المائة من جميع الإطارات التي يتمّ بيعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمقارنة مع أقلّ من 1 في المائة اليوم." وأضاف: "يشكّل استثمار شركة ’ ميتسوبيشي كوربوريشن ‘ في شركتنا إثباتاً إضافياً على الإمكانيات الكبيرة في مجال الأعمال الإقليميّة ونجاح رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في خلق بيئة محفزة للشركات الناشئة المحلية من أجل الابتكار والازدهار. ويتمحور هدفنا حول النموّ بسرعة وتعزيز ريادتنا في السوق."

وأضاف قائلاً: "تتمتّع شركة ’ ميتسوبيشي كوربوريشن ‘ بقدرة مثاليّة في كلّ من التجارة التقليديّة والتجارة الإلكترونيّة في قطاع السيّارات ولها علاقات طويلة الأمد مع القطاع في منطقة الشرق الأوسط. من خلال هذا الاستثمار، لن نحصل على إمكانية الوصول إلى نموّ رأس المال فحسب، بل سيسمح لنا بالاستفادة أيضاً من نقاط قوة ’ ميتسوبيشي كوربوريشن ‘ على الصعيد الإقليمي."

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وأكمل إشفاق: "إنّني متحمّس كثيراً بالعثور على شريك في ’ ميتسوبيشي كوربوريشن ‘ يتشارك رؤية المستقبل ويتمتّع بنفس مستويات الشغف للابتكار وخدمة العملاء. ستساهم هذه الشراكة مع ’ ميتسوبيشي كوربوريشن ‘ بتوسيع عروض المنتجات والخدمات التي قمنا بنشرها عبر شبكتنا. وإنّني واثق بأنّ عملاءنا وشركاءنا سيشهدون منافع فوريّة لهذه الشراكة."

تأسّست شركة "بيت ستوب أرابيا" التي تتّخذ من الإمارات العربيّة المتحدة في عام 2015 مقر لها ، وهي الشركة الرائدة في مجال تجارة الإطارات عبر الإنترنت في الدولة. تملك "بيت ستوب أرابيا" أكثر من 40 علامة تجارية و150 شريك تركيب في الإمارات العربيّة المتحدة، وكانت رائدة في مجال تقديم مقاربة جديدة لتجارة الإطارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يستطيع العملاء اختيار إطاراتهم عبر الإنترنت واختيار تركيبها في المنزل أو في متجر الإطارات القريب. وتسمح عمليّة الشراء البسيطة والفعالة هذه بتوليد قيمة استثنائيّة للسائقين، وقد ساعدت الشركة على التوسّع.