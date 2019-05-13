’ذا إتش دبي‘ إقامة شاملة مميزة خلال شهر رمضان المبارك

أعلن فندق ’ذا إتش دبي‘ عن عرض الإقامة الشاملة خلال شهر رمضان المبارك، والتي توفّر للضّيوف فرصةً للإقامة في الفندق، شاملة وجبتي الإفطار والسّحور. يوفّر فندق ’ذا إتش دبي‘ للضّيوف إقامةً في غرفه المترفة والتي تتمتّع بتفاصيلٍ هندسيّةٍ مستوحاة من التّراث العربي، ابتداءً من 399 درهماً إماراتيّاً شاملة الإفطار في مطعم ’إيت آند ميت‘والذي يشمل مقبّلاتٍ عربية تقليديّة مثل السّلطات وهريسة لحم الضّأن وبرياني الدّجاج والكبّة باللبن، إضافةً لأطباقٍ أخرى كما يقدم وجبة السّحور الفاخرة إلى الغرفة مباشرةً والتي تتضمّن ثلاث بيضاتٍ مطهيةٍ حسب الطلب، والمقبّلات الباردة التي تشمل الفول واللبن والسّلطات، وأطباقاً من المقبّلات السّاخنة التي تشمل الخبز العربي الطّازج والكبّة باللحم وفطائر السّبانخ، والتّمر، والمشروبات مثل الشّاي أو القهوة أو الماء. المعلومات: Advertisements العرض: عرض الإقامة والسّحور في رمضان المبارك التاريخ: طيلة شهر رمضان المبارك العرض: يمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة في غرف ديلكوس وبوفيه الإفطار في مطعم ’إيت آند ميت‘ والسحور في الغرفة، ابتداءً من 399 درهم إماراتي.

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