نيكاي تتوسع عالمياً

بعد زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، أعلنت مجموعة نيكاي، عن خططها لتوسيع أعمالها في مصر والعراق وأذربيجان والكونغو، كجزء من إستراتجيتها التوسعية النشطة لعام 2019. وسيعتمد هذا التوسع على نجاح المنظمة المستمر ويزيد من قدرات المراكز الإقليمية الأربعة الحالية.

بهدف أن تكون أكثر قدرة على المنافسة في أسواق النمو الرئيسية ، ستشهد خطط النمو افتتاح مكتب مصر في الربع الثالث من عام 2019 باعتباره المحطة الأولى للمبادرة ، تليها الدول الأخرى خلال النصف الأخير من عام 2019.

وفي هذا السياق قال السيد بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: "من خلال هذه المكاتب الإقليمية، نود أن نستكشف المزيد من الفرص ونضع نيكاي باستمرار كعلامة تجارية إلكترونية مفضلة بين المستهلكين. وهدفنا هو تعزيز وجودنا داخل هذه الأسواق ومواصلة التركيز على تقديم الابتكارات الجديدة والمحافظة على الجودة ".

مع أكثر من 20 سنة من العمليات الناجحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتماشياً مع رؤية مجموعة نيكاي لعام 2020، قررت المجموعة الاستثمار في الدول سريعة النمو والبلدان التي تحتاج إلى منتجات عالية القيمة. ستعمل خطط التوسع الجديدة على زيادة تواجد شركة نيكاي محلياً وتقرب الشركة من المستهلك الذي تخدمه.

Advertisements

سيقوم فريق من موظفي المبيعات المتفانين بإدارة مختلف العروض الترويجية والمبادرات في السوق لزيادة الوعي بشركة نيكاي كعلامة تجارية متعددة الأوجه ومبتكرة للمستهلكين.

أضاف شهدادبوري: "شجع التغيير في قوانين الجمارك في عدد من هذه الأسواق الجديدة، المستثمرين على التوسع في هذه الدول. توفر هذه الأسواق أيضاَ إماكانات للنمو على مدى 3-5 سنوات القادمة لفئتنا. نأمل أن تساهم المناطق الجديدة في 15-20% من إيرادات نيكاي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

منذ تأسيس مجموعة نيكاي في عام 1988، قطعت المجموعة شوطاً طويلاً وبنت أعمالاً تجارية عالمية متنوعة تقدم منتجات موثوقة وخدمات استثنائية للعملاء. اليوم تمتلك "نيكاي للإلكترونيات" أكثر من 400 منتج يتم الترويج لها من قبل أكثر من 55 مليون عميل في أكثر من 50 دولة