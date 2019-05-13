كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر الوظائف بحثاً على الإنترنت في الإمارات؟

كشفت اتجاهات البحث على الإنترنت عن المهن الأسرع نمواً في الإمارات على مدار السنوات الثلاث الماضية – وهي المحامي والمعلم والطيار والممرضة والعالم والصيدلي والرياضي.

وتشير عمليات البحث عبر الإنترنت في الإمارات والمتعلقة بالكلمات الرئيسية الخاصة بالوظائف إلى أن الطلب على فرص العمل في قطاعي الصحة والقانون قد شهد أكبر طفرات من أي قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لتقرير حديث أصدرته شركة SEMrush، وهي شركة تسويق رقمي عبر الإنترنت.

وحللت دراسة SEMrush اتجاهات البحث على الإنترنت لـ 30 وظيفة شاغرة للذكور والإناث باللغة العربية في الإمارات خلال الأشهر الـ 36 الماضية. وبينت البيانات أعلى حجم للبحث على الإنترنت ومعدلات نمو للوظائف حسب الجنس، وبرزت مهنة “المحامي” باعتبارها المهنة الوحيدة التي تظهر في المراكز الأربعة الأولى في كل من النتائج الموجهة للذكور والإناث.

وفي السياق الأنثوي، تصدرت المصطلحات العربية لكل من “المعلم” و “الممرضة” إجمالي تصنيفات البحث على الإنترنت في الإمارات من أبريل 2016 حتى الآن، وكانت المهن الأسرع نمواً من حيث حجم البحث “عالمة” و “محامية”، والتي سجلت زيادات قدرها 457 في المائة و 275 في المائة، على التوالي، خلال نفس الفترة، بحسب موقع arabiangazette.

وأظهرت عمليات البحث الموجهة نحو الذكور اهتمامات مختلفة قليلاً، حيث تصدرت عمليات البحث التجريبية إجمالي عمليات البحث على الإنترنت وسجلت أيضًا نموًا أكبر بنسبة 400 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. واستحوذت مع مهن المحامي والصيدلي والرياضي على المراكز الأربعة الأولى الأكثر بحثًا عن الرجال، حيث سجلت كل مهنة زيادة في نسبة البحث بنسبة 242 و 300 و 100 في المائة على التوالي.

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أهم أربعة مهن يتم البحث عنها في الإمارات من قبل الإناث عبر الإنترنت هي:

مدرسة

ممرضة

محامية

عالمة

أهم أربعة مهن يتم البحث عنها في الإمارات من قبل الذكور عبر الإنترنت هي:

طيار

محامي

صيدلاني

رياضي