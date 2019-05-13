كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حديقة جديدة للتزلج في الإمارات

سيكون من دواعي سرور المتزلجين المتحمسين أن يسمعوا أن حديقة الفجيرة للمغامرات مفتوحة الآن.

وتضم الحديقة الضخمة مسارًا على مساحة 1800 متر مربع تم بناؤه بالقرب من وسط مدينة الفجيرة.

الحديقة مناسبة لألواح التزلج، والزلاجات الدوارة، والدراجات البخارية، والألواح الطويلة، والدراجات الجبلية، ودراجات المدينة ودراجات التوازن. وهناك قسم منفصل للأطفال وبقية المسار لديه عقبات مناسبة للمبتدئين والمتزلجين في المستوى المتوسط ​​والمتقدم والمحترفين.

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وتم بناء المشروع بواسطة Velosolutions، وهي شركة دولية لتصنيع المضخات في الحدائق في سويسرا والنمسا وألمانيا.

الحديقة مجانية للاستخدام، وتم التلميح إلى أنه سيتم افتتاح حدائق مماثلة في دبي وأبو ظبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.