كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ثلاجات رمضان تتحول إلى أعمال فنية في دبي
تحولت مجموعة من الثلاجات المستخدمة كجزء من حملة ذات طابع مجتمعي للمساعدة في إطعام العمال خلال شهر رمضان إلى أعمال فنية على يد مجموعة من فناني الشوارع في دبي.
وبدأت مبادرة Sharing Fridges لأول مرة منذ أربع سنوات كوسيلة لتقديم الدعم للعمال ذوي الأجور المنخفضة خلال الشهر الكريم.
ونما مشروع الذي بدأ بعدد قليل من الثلاجات حول المدينة ليتحول إلى مبادرة ضخمة تضم أكثر من 200 ثلاجة مجهزة بالفواكه والخضروات والمشروبات الطازجة للعاملين في المجمعات السكنية والفنادق والشركات والمدارس.
ولتعزيز هذه المبادرة، شارك مجموعة من الفنانين في رسم لوحات فنية مستوحاة من الكتابة على الجدران في الشوارع باستخدام علب الرش على تلك الثلاجات، مع اكتساب صور لأعمالهم شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وتشير خريطة عبر الإنترنت على صفحة المشاركة إلى مواقع الثلاجات وأين يمكن العثور على أقربها حيث يمكن للناس أن يضعوا الطعام.
العناصر الأكثر شعبية هي مشروبات العصير والمشروبات الغازية والمياه واللبن. في حين أن الفاكهة مثل الموز والتفاح والبرتقال والعنب والبطيخ والخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل هي أيضا من العناصر المطلوبة.
وتحظى الأطعمة الجافة مثل التمور والبسكويت والمكسرات والبطاطا المقلية بشعبية كبيرة، ولكن لا يمكن قبول الأطعمة الساخنة المطبوخة.
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