الامارات | إجراء جديد بشأن تذكرة "مواقف" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد بشأن تذكرة "مواقف" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس فريق مواقف، السيد خميس الدهماني، أن تذكرة "مواقف" الخاصة بالمواقف الرئيسية سارية المفعول والتي يتم الحصول عليها عن طريق الأجهزة أو الرسائل النصية تمكن المتعامل من استخدام المواقف الرئيسية والفرعية في جميع المناطق المفعلة داخل جزيرة أبوظبي، بينما يقتصر استخدام تذاكر "مواقف الفرعية" سارية الصلاحية في المواقف الفرعية فقط وفي جميع المناطق الخاضعة لتنظيم "مواقف" داخل جزيرة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة تندرج ضمن جهود مركز النقل المتكامل الرامية إلى توفير حلول مناسبة لإدارة مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للسكان.
وأكد الدهماني على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، بالإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.
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