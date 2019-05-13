الامارات | رمضان 30 يوماً واختلاف متوقع على العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 30 يوماً واختلاف متوقع على العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع الباحث في علوم الفلك والارصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل شهر رمضان المبارك 30 يوما، ليحل عيد الفطر يوم 5 يونيو المقبل، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون هناك اختلافا حول غرة شوال بين عدد من الدول الإسلامية لصعوبة رؤية الهلال بعد غروب شمس الاثنين 3 يونيو.

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم" إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال يوم 3 يونيو 2019 الساعة 14:02 بتوقيت الإمارات و يكون وقت غروب الشمس مماسا على الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس ب فترة 3 دقائق ، فتتعذر رؤيته ، و يكون الاربعاء 5 يونيو المقبل غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية .

أما شهر ذي الحجة، فذكر الجروان أنه من المتوقع أن يولد الهلال صباح يوم 1 أغسطس المقبل الساعة 07:11 ويكون فوق الافق الغربي مع غروب الشمس و يغرب بعد غروب الشمس ب 28 دقيقة فيكون الجمعة 2 أغسطس غرة ذي الحجة و عليه عيد الاضحى يوم 11 أغسطس 2019 .