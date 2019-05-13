مرشح حزب اليسار الديمقراطي ينسحب من انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP أكرم إمام أوغلو في تجمع احتجاجا على إعادة الانتخابات

أعلن مرشح حزب اليسار الديمقراطي انسحابه من انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول المقررة الشهر المقبل احتجاجا على إعادة الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، متقدما على بن علي يلدرم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتب على حسابه بموقع تويتر: "قررت اليوم الانسحاب من انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول".

وكان إيدن حصل على 30 ألف صوت في الانتخابات الأصلية، يمكن أن تدعم مرشح المعارضة في منافسة مرشح حزب أردوغان.

وأحدث إمام أوغلو مفاجأة عندما فاز بفارق ضئيل على يلدرم، إذ تعد تلك المرة الأولى في 25 عاما، التي تخرج فيها مدينة اسطنبول عن سيطرة الإسلاميين.

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وأعلن فوز مرشح المعارضة الشهر الماضي لتولي منصب رئيس بلدية اسطنبول بعد جولات من الجدل وإعادة فرز الأصوات.

ولكن حزب العدالة والتنمية طعن في النتيجة بدعوى وقوع مخالفات. وقررت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين الماضي إعادة الاقتراع يوم 23 يوليو/ تموز.

ولا يعرف ما إذا كان أنصار حزب اليسار الديمقراطي، الذي لن يتقدم بمرشح آخر، سيدعمون إمام أوغلو في الانتخابات المعادة، ولكن التقارب الفكري بين الحزبين يرجح ذلك. كما أعلنت أحزاب صغيرة أخرى دعمها لمرشح المعارضة.