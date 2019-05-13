اتفاقية بين «البرلماني الدولي» و«مكتبي الأمم المتحدة» لمكافحة الجريمة والإرهاب

جنيف (الاتحاد)

شاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف؛ في الاتحاد البرلماني الدولي، في مراسم توقيع الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة متمثلة في مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وذلك في مقر الاتحاد بجنيف.

وقع الاتفاقية كل من يوري فيدتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، وفلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في نيويورك، ومارتن شنونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وبحضور مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسفراء الدول الأعضاء في المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، عقب مراسم توقيع الاتفاقية «شهدنا لحظة تاريخية تم التوقيع فيها على الاتفاقية الثلاثية الأولى من نوعها علي مستوى العالم بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وتأتي هذه الاتفاقية الثلاثية ضمن البرامج المعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية وضمن أهدافها الاستراتيجية والتي تهدف لإعداد إطار مؤسسي غير مسبوق للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف».

وأشارت إلى مجالات عديدة للتعاون، منها انعقاد قمة برلمانية عالمية معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل بناء فهم دولي أكثر عمقاً للإرهاب والتطرف، وإنشاء قاعدة بيانات برلمانية دولية للتشريعات والقوانين في مجال مكافحة الإرهاب، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال المهم للبرلمانيين حول آليات وأدوات مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبني مقاربات مبتكرة وآليات استباقية في مكافحة الإرهاب، والتعامل مع الظاهرة وقائياً، والتنبؤ بمسارات التطور المحتمل لها على الصعد الفكرية والتنظيمية والحركية، مشددة على أهمية نشر الممارسات الناجحة عالمياً في مجال مكافحة التطرف وتعزيز دور المنظمات والحكومات في مختلف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشارت معاليها إلى رسالة دولة الإمارات الداعية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف والدول الراعية للإرهاب، سعياً نحو توفير الأمن والسلم الدوليين.

من جهته، أكد يوري فيدتوف أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية، متمنياً أن تكون أكثر فعالية وقوة وفائدة للجميع.

كما ثمن دور المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي التي تترأسها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي.