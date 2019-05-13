«خيمة إفطار اليرموك».. 30 عاماً من العطاء

فهد بوهندي (خورفكان) تستقبل خيمة إفطار الصائم في منطقة اليرموك السكنية بالقرب من مستشفى خورفكان الصائمين منذ أكثر من 30 عاماً، تلك الخيمة التي يشرف عليها كبار المواطنين من أبناء المنطقة منذ نشأة المنطقة السكنية قبل أكثر من ثلاثة عقود، بمشاركة جُل أبناء المنطقة، حيث تساهم كل أسرة بوجبات غذائية تم إعدادها بالمنازل، لتوفير الإفطار لعمال الشركات بمختلف جنسياتهم طوال الشهر الفضيل.

وقال المواطن عبدالله علاي من سكان المنطقة: «لقد اعتدنا منذ كنا أطفالاً قبل أكثر من 30 عاماً، أن يشارك والدي وإخوتي وجميع منازل الجيران في هذه الخيمة الرمضانية، حيث يجتمع العمال وغيرهم من مختلف الجنسيات على الفطور، بما تجود به ربات البيوت بالمنطقة والأسر المقيمة كافة، حيث تقوم كل أسرة بإعداد الطعام للمنزل مع زيادة الكمية للمشاركة في إفطار الصائمين بخيمة المنطقة».

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