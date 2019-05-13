منصور بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة «أميركية دبي»

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلبة الجامعة الأميركية في دبي الذي جرى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي مساء أمس. بدأ الحفل بدخول الخريجين والخريجات إلى قاعة الاحتفال، ثم السلام الوطني، بعدها تحدث البروفسور ستيف فرانكلين، رئيس الجامعة، في الحفل، منوهاً بمستوى التعليم العالي في دولة الإمارات بفضل التوجيهات السديدة والدعم القوي الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي توليه جل اهتمامها، وتضعه على رأس أجندة التنمية المستدامة في الدولة.

وهنأ رئيس الجامعة الخريجين ودعاهم إلى التشبث بالأخلاق الحميدة، والسعي للوصول إلى مراتب متقدمة في العلم والعمل، وليسهموا في تطوير مجتمعاتهم وتنميتها من خلال ما درسوه وتعلموه في الجامعة التي ترفد مختلف قطاعات العمل والإنتاج بالكوادر المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولياتها بثقة وكفاءة عالية. وعقب كلمة الرئيس وكلمة الخريجين، سلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهادات إلى الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، وهنأهم على نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرة حياتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في رسم مستقبلهم الذي يتمنونه.

حضر الحفل عدد من القيادات التعليمية والمسؤولين في الدولة، وأولياء أمور الخريجين.