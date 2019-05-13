مصر واليمن والبحرين تدين العمليات التخريبية وتؤكد التضامن مع الإمارات

القاهرة (وام)

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

ودانت وزارة الخارجية المصرية -في بيان أصدرته مساء أمس- كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة حدوده البرية والبحرية. وأكد البيان تضامن مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة التحديات كافة التي قد تواجهها، والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار الإمارات.

كما أكد البيان العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين، والعمل المشترك للتصدي للتهديدات كافة لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات، وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.

ودانت الجمهورية اليمنية العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة. واعتبرت الخارجية اليمنية -في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق. وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان. كما دانت مملكة البحرين، بشدة، الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية للدولة، في عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان، تضامن المملكة ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها.

وشددت في بيانها الذي نقلته وكالة أنباء البحرين، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية، والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بيان البحرين.. من يستهدف السفن في بحار الإمارات يستهدف البحرين».