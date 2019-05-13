الحكام يواصلون استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة إلى قصر البديع العامر، للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان الفضيل.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومحمد مير الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، ومن وفد جامعة الشارقة، ونخبة من المثقفين والمسرحيين العرب والإعلاميين.

وأعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر مساء أمس، عدداً من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والمهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأعضاء البرنامج.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، ومن الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة. وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وأصحاب المنتجعات السياحية والفنادق العاملة في عجمان وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وحمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، والشيخ طالب بن صقر بن محمد القاسمي، وجموع المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ومديري الشركات والهيئات والبنوك العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا العلي القدير بأن يمن على سموه بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بأم القيوين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام، أمس، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى سموهما بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده، خلال اللقاء، مع القناصل الأحاديث الودية، وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

كما تقبل سموهما التهاني من وفد دائرة البلدية برئاسة منذر محمد بن شكر، مدير عام الدائرة، ووفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين برئاسة خليفة بن هويدن الكتبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، ووفد إذاعة رأس الخيمة برئاسة محمد غانم مصطفى، مدير الإذاعة، ومن أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.