سعود المعلا يفتتح مول أم القيوين

أم القيوين (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، مول أم القيوين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح أحدث مركز للتسوق في الإمارة.

وتجول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشيوخ وكبار الشخصيات، في مختلف أقسام مركز التسوق الذي تم تشييده حديثاً، وداخل لولوهايبر ماركت، واطلع سموه على الأجنحة والأقسام التي تحتوي على مختلف البضائع.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والاقسام المتنوعة للفرع الجديد.

كما تسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو تقديراً لتشريفهما حفل الافتتاح. وأعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو حاكم أم القيوين ولسمو ولي عهد أم القيوين لحضورهما شخصياً وافتتاح مول أم القيوين، مركز التسوق الأكبر في الإمارة، ما سيوفر تجربة تسوق عالمية للمواطنين والمقيمين بالإمارة.

وأكد أهمية المشروع قائلاً: إنه مشروع مهم للغاية بالنسبة لنا في إمارة أم القيوين، حيث نعمل وفق خطة توسعية طموحة لتعزيز وجودنا في جميع أنحاء دولة الإمارات، لافتاً إلى أن «سياستنا دائماً هي أن نقترب من الناس بدلاً من جعلهم يقودون لمسافات طويلة للوصول إلينا».

ويقع مول أم القيوين في موقع استراتيجي في شارع الملك فيصل، ويتكون من طابق واحد. والمول الجديد مجهز بأحدث وسائل الراحة والرفاهية والتي تشمل أفضل العلامات التجارية، كما يحتضن المول الجديد قاعة طعام مجهزة تقدم أفضل المأكولات العالمية، فضلاً عن المقاهي ومحلات صرف العملات وقاعات للصلاة، والعديد من المرافق الأخرى. كما يحتضن المول الجديد متجر لولو هايبر ماركت على مساحة 100,000 قدم مربعة.

حضر الافتتاح، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين.