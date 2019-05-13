سفير الدولة ومدير مكتب الأمم المتحدة بالمكسيك يبحثان التعاون

مكسيكو سيتي (وام) أطلع أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية إدواردو خاراميليو نافاريتي مدير عام مكتب الأمم المتحدة لدى وزارة خارجية المكسيك على رؤية ومشاريع الدولة في إطار ترشحها لأهم اللجان والهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة على غرار ترشحها للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد في مكتب نافاريتي في وزارة العلاقات الخارجية- سبل التوصل لآليات فعالة لتبادل الدعم في جميع المبادرات التي تضطلع بها الدولتان على مستوى أعمال الأمم المتحدة. وأكد المنهالي حرص الدولة على دعم المكسيك في مختلف المحافل الدولية وضمن أعمال الأمم المتحدة لما فيه مصلحة الدول والشعوب، مشيراً إلى دور الإمارات في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.

من جهته أشاد مدير عام مكتب الأمم المتحدة في المكسيك بالدور الفعال الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام والأمن الدوليّين والتعايش بين الأمم، مؤكداً أن المكسيك ترى الإمارات شريكاً وحليفاً لمساندة أعمال الأمم المتحدة ودعم هذه المنظمة والمنظمات الدولية العاملة تحت مظلتها والمنبثقة عنها.

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