دبي (وام) تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين التابع لـ«الصحة» برنامج الزيارات الوعظية لرواد المركز من كبار المواطنين.

يأتي البرنامج ضمن فعاليات «رمضان دبي» والذي تنظمه الدائرة طيلة أيام الشهر المبارك تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش» بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات.

وتناولت المحاضرات مواضيع متنوعة، منها محاضرة بعنوان «استقبال الشهر الفضيل» و«رمضان والقرآن» و«آداب وسنن الصيام» و«مفطرات الصيام» و«رمضان شهر الجود» و«ماذا يجب علينا في صوم رمضان».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إسلامية دبي» تنظم محاضرات لكبار المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.