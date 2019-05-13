فريق جامعة خليفة يحتل المركز 9 في مسابقة عالمية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن حصول فريق الجامعة، والمكون من 12 طالباً من تخصصات هندسة الطيران والفضاء والهندسة الميكانيكية، على المركز التاسع من أصل 104 جامعات في مسابقة تصميم وبناء وتشغيل الطائرات من دون طيار 2019، والتي نظمها المعهد الأميركي للملاحة الجوية والفضاء في مدينة تكسون في ولاية أريزونا الأميركية.

وقد قام فريق جامعة خليفة بتصميم وتطوير طائرة من دون طيار، تعمل على الطاقة الكهربائية ويمكن التحكم بها عن بعد باستخدام الموجات الراديوية، حيث استطاعت الطائرة إتمام ثلاث مهمات إلزامية بشكل ناجح في المسابقة الدولية التي شهدت مشاركة أفضل الجامعات في العالم، ومشاركة جامعة خليفة للمرة الثامنة على التوالي، في الحدث السنوي الذي ينظمه هذا العام المعهد الأميركي للملاحة الجوية والفضائية وشركة «سيسنا» للطائرات وشركة «ريثيون» لأنظمة الصواريخ.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «نبارك لفريق طلبة جامعة خليفة الذي حقق هذا الإنجاز الكبير في مسابقة مهمة مثل مسابقة التصميم والبناء والتشغيل 2019. يثبت هذا الإنجاز مستوى الكفاءات الموجودة لدى الطلبة، حيث يستفيد الطلبة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الأكاديمية مدعومة بالباحثين ومهندسي المختبرات في جامعة خليفة، والتي بدورها لم تأل جهداً في توفير كل ما يحتاج إليه الطلبة لتحقيق التميز في مختلف المجالات.