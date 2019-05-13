الامارات | حريق في كراجي سيارات ومستودع بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في كراجي سيارات ومستودع بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في كراجي سيارات ومستودع وعدد من المركبات، أمس، بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في شرطة دبي، العقيد علي حسن المطوع.

وقال المطوع إن فرقاً من مراكز بورسعيد والحمرية والراشدية انتقلت إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإطفاء بحضور وإشراف مدير عام الدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، واستطاعت السيطرة عليه.

وأضاف أن فرق العمل بذلت جهداً كبيراً، خصوصاً أن الحريق، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، شبّ أثناء فترة الصيام، فضلاً عن طبيعة محتويات المستودع، الذي ضم أوراقاً وصمغاً وأحباراً، وهي مواد قابلة للاشتعال، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات نتيجة الحريق.