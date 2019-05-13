شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في كراجي سيارات ومستودع بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في كراجي سيارات ومستودع وعدد من المركبات، أمس، بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في شرطة دبي، العقيد علي حسن المطوع.
وقال المطوع إن فرقاً من مراكز بورسعيد والحمرية والراشدية انتقلت إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإطفاء بحضور وإشراف مدير عام الدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، واستطاعت السيطرة عليه.
وأضاف أن فرق العمل بذلت جهداً كبيراً، خصوصاً أن الحريق، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، شبّ أثناء فترة الصيام، فضلاً عن طبيعة محتويات المستودع، الذي ضم أوراقاً وصمغاً وأحباراً، وهي مواد قابلة للاشتعال، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات نتيجة الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حريق في كراجي سيارات ومستودع بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.