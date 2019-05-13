الامارات | إنجاز 70% من مشروع تطوير المعيريض في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 70% من مشروع تطوير المعيريض في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن «الدائرة أنجزت 70% من مشروع تطوير منطقة المعيريض الحيوي، الذي يبدأ تنفيذه من تقاطع نسناس على شارع عمان إلى دوَّار سوق السمك بطول 4.7 كيلومترات».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع المعيريض يعتبر من المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها في رأس الخيمة، حيث يشمل توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، بدلاً من حارتين كما كان سابقاً، إضافة إلى توفير مواقف جانبية للمحال التجارية، واستبدال الجزيرة الوسطية بحواجز خرسانية، وتم تطبيق معايير السلامة في الطريق، حيث تم توفير أربعة ممرات مخصصة لعبور المشاة، واستبدال دوَّار الهدف القديم بتقاطع إشارات مرورية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه أمام حركة المركبات والمشاة في يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام إنارة LED للتقليل من استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وباعتباره نظاماً صديقاً للبيئة، وسيتم تعديل تصميم دوَّار مسجد الجازية، لتسهيل وتنظيم حركة السيارات داخل الدوَّار وخارجه.

ولفت إلى أن الدائرة تنفذ حالياً مشروعاً جديداً في شارع القرم، يشمل استبدال تقاطع فندق رأس الخيمة بدوَّار جديد، وتشييد طريق آخر يربط منطقة خزام بكورنيش القواسم، مروراً بدوَّار فندق رأس الخيمة.

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وأوضح أن الدائرة باشرت في تنفيذ مشروع دوَّار فندق رأس الخيمة في نهاية مارس الماضي، حيث تم تنفيذ تحويلات مرورية، وإغلاق بعض المسارات على التقاطع القديم لمدة شهرين، تبدأ من دوَّار الساعة سابقاً على طريق الشيخ محمد بن سالم إلى فندق رأس الخيمة، حيث تم إغلاق ثلاثة مسارات، والإبقاء على مسار لدخول المركبات للطريق، كما تم توفير مسارين على طريق كورنيش القواسم، وتوجيه حركة المرور إلى دوَّار مسجد الشيخ زايد، مروراً بدوَّار محاكم رأس الخيمة، ثم العودة إلى طريق خزام عبر دوَّار مؤقت جديد، تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض.

ولفت إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تقاطع فندق رأس الخيمة على شارع القرم، حيث تمت إزالة التقاطع القديم ومنطقة محطة البترول القديمة الواقعة عند تقاطع، لتنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة للمركبات.

وأوضح أنه تم استبدال التقاطع القديم بدوَّار جديد على طريق شارع القرم، لتسهيل حركة مرور المركبات، حيث سيخدم الدوَّار الجديد المركبات القادمة من رأس الخيمة مول ودوَّار الساعة السابق وكورنيش القواسم، والمركبات القادمة من الطريق خزام الجديد، الذي يتم تشييده بجانب جدار القصر.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في مشروع دوَّار فندق رأس الخيمة 40%، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع أربعة أشهر، لافتاً إلى أن الدائرة تنفذ حالياً مشروع ربط المناطق السكنية في منطقة شمل ووادي حقيل بالطريق الدائري، استجابة لطلبات أهالي منطقة شمل.

وأوضح أن المشروع يشتمل على إنشاء طريق لدخول المركبات وخروجها من المنطقة السكنية إلى الطريق الدائري، لاختصار الوقت على المركبات للوصول إلى مناطق رأس الخيمة عبر الطريق الدائري، دون المرور عبر الطرقات الحيوية في مدينة رأس الخيمة، حيث تنفِّذ مؤسسة الأشغال وصلة من الدوَّار الموجود عند مخرج منطقة شمل باتجاه المناطق السكنية في كل من وادي حقيل ومنطقة شمل، تشمل تنفيذ طريق مع جدار استنادي وتدعيم جوانب الطريق، حيث تبلغ نسبة إنجاز المشروع 30%.