الامارات | «تدوير» تبدأ تحصيل رسوم مركبات النفايات إلكترونياً بـ «عابر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» تبدأ تحصيل رسوم مركبات النفايات إلكترونياً بـ «عابر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن بدء تطبيق نظام تصاريح الدخول الرقمية لمركبات مزودي الخدمات البيئية إلى المطامر، وذلك بافتتاح بوابة «عابر» الذكية في مطمرة الظفرة، التي تهدف إلى أتمتة دخول مركبات المنشآت الناقلة للنفايات إلى المطامر التابعة لـ«تدوير»، وتحصيل الرسوم عليها إلكترونياً.

وتسهم الخطوة في تقليل مدة انتظار المركبات على بوابات المطامر، والحد من أخطاء الأيدي العاملة، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ويرفع مستوى رضاهم وسعادتهم عبر تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الحصول على خدمات المركز، وذلك من خلال توظيف تقنيات (IoT)، والكاميرات القارئة للوحات المركبات، وشاشات العرض التفاعلية التي تقوم بتوجيه حركة المركبات بحسب أنواع النفايات وحالة تصريح المركبات، تلقائياً من دون الحاجة إلى التدخل البشري والوجود بين مركبات النفايات، ما يساعد في رفع درجة الأمان للعاملين والمتعاملين عند مداخل المطامر.

وقال مدير عام «تدوير» بالإنابة، الدكتور سالم خلفان الكعبي: «يأتي افتتاح المشروع الطموح ضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها (تدوير) نحو تحقيق التحول الرقمي للخدمات وتحسين مستواها، وتطويرها من خلال تطبيق أحدث النظم والحلول الرقمية المبتكرة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لحكومة أبوظبي بأن تكون ضمن أفضل الحكومات على مستوى العالم». وأوضح أن مشروع بوابة «عابر» الذكية يوظف أحدث التقنيات لمراقبة حركة الدخول، وضمان دقة التحكم فيها من خلال إشارة ضوئية وشاشات عرض تفاعلية، تقوم بتوجيه حركة المركبات بحسب أنواع النفايات وحالة تصريح المركبات، مؤكداً نية «تدوير» تعميم المشروع على جميع مرافق استقبال النفايات التابعة له. وقامت إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير»، التي أنجزت هذا المشروع، باستبدال بطاقة «عابر» بتصاريح دخول رقمية، يمكن للمتعاملين الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع «تدوير».