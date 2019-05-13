الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من ترك السيارات بحالة تشغيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من ترك السيارات بحالة تشغيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكد مدير مديرية شرطة منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي، ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، خصوصاً الرضع، داخل السيارات وهي في حالة التشغيل والانشغال عنهم ونسيانهم فترات طويلة، ما يؤدي إلى تعرضهم للاختناق وغيرها من مخاطر قد تصل للوفاة.