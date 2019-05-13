شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من ترك السيارات بحالة تشغيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.
وأكد مدير مديرية شرطة منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي، ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، خصوصاً الرضع، داخل السيارات وهي في حالة التشغيل والانشغال عنهم ونسيانهم فترات طويلة، ما يؤدي إلى تعرضهم للاختناق وغيرها من مخاطر قد تصل للوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من ترك السيارات بحالة تشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.