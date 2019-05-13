الامارات | إنجاز مستودع للمواد الغذائية في المرفأ بكلفة 7.5 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مستودع للمواد الغذائية في المرفأ بكلفة 7.5 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مستودعاً للمواد الغذائية والأعلاف في مدينة المرفأ، بكلفة 7.5 ملايين درهم، وتم تسليم شهادة إنجاز المشروع لقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة المرفأ للبدء في تشغيله.

ويتضمن المشروع مخزنين رئيسين، أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 1700 متر مربع، إضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات.

ويأتي المشروع انطلاقاً من خطة البلدية الرامية إلى توفير مرافق عامة وفق أفضل المواصفات والمعايير، وتلبي حاجة السكان في المنطقة، فيما يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، بما يتوافق مع معايير الأمن والصحة والسلامة، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في مدينة المرفأ، إضافة إلى الحفاظ على الأعلاف للثروة الحيوانية في جميع الأوقات.