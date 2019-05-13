قرقاش يهنئ منصور بن زايد بتتويج "مانشستر سيتي" بلقب الدوري الانجليزي

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، بمناسبة تتويج "المان سيتي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي. وقال معاليه في تغريدة على "تويتر": "نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فوز فريق مانشستر سيتي المستحق بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، إنجاز تاريخي للفريق، ولا شك أن جهود الشيخ منصور في النجاح الإسطوري لمانشستر سيتي من القصص المميزة في تاريخ كرة القدم". اقرأ أيضاً: "المان السيتي".. يوم المجد والتاريخ

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