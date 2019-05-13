هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، بمناسبة تتويج "المان سيتي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن "مانشستر سيتي تحوّل تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى رقم صعب وقصة نجاح فريدة". وقال سموه: "بقيادة الشيخ منصور بن زايد وجهوده الحثيثة، تحوّل مانشستر سيتي إلى رقم صعب وقصة نجاح فريدة، وفوزه اليوم وللموسم الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، يرسخ حضوره ومكانته الكبيرة .. مبارك للفريق إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وإلى مزيد من الريادة والنجاح". اقرأ أيضاً: "المان السيتي".. يوم المجد والتاريخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد يهنئ منصور بن زايد بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.