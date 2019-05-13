ذياب بن زايد يهنئ منصور بن زايد بتتويج "مانشستر سيتي" بلقب الدوري الانجليزي

هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي "الوحدة" الرياضي الثقافي، أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، بمناسبة تتويج فريق "مانشستر سيتي" ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" للموسم الحالي. كما هنأ سموه القائمين على الفريق، وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، وتمنى سموه للفريق تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات. اقرأ أيضاً: "المان السيتي".. يوم المجد والتاريخ

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