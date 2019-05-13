ولي عهد رأس الخيمة يهنئ منصور بن زايد بتتويج "مانشستر سيتي" بلقب الدوري الإنجليزي

هنّأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بمناسبة تتويج "المان سيتي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

كما هنأ سموه القائمين على الفريق، وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، وأثنى على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، معرباً سموه عن تمنياته للفريق بتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات الرياضية، وأن يحافظ النادي على مكانته المتميزة تحقيقاً لأهدافه وتطلعات إدارته وجماهيره.

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