حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء اليوم، جموع المهنئين الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة إلى قصر البديع العامر، للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان الفضيل.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، وسعادة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، ومن وفد جامعة الشارقة، ونخبة من المثقفين والمسرحيين العرب والإعلاميين.

وأعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبالات، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.

اقرأ أيضاً: حاكم الشارقة يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة ورأس الخيمة بوفاة مريم السويدي