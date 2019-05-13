سعود بن راشد المعلا يفتتح "مول أم القيوين"

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الليلة، "مول أم القيوين" بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح أحدث مركز للتسوق في الإمارة.

وتجول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشيوخ وكبار الشخصيات، في مختلف أقسام مركز التسوق الذي تم تشييده حديثاً، وداخل "لولوهايبر ماركت"، واطلع سموه على الأجنحة والأقسام التي تحتوي على مختلف البضائع.

واستمع سموه إلى شرح مفصّل عما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والأقسام المتنوعة للفرع الجديد.

كما تسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين، هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللؤلؤ" تقديراً لتشريفهما حفل الافتتاح.

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وأعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللؤلؤ" عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو حاكم أم القيوين ولسمو ولي عهد أم القيوين لحضورهما شخصياً وافتتاح مول أم القيوين مركز التسوق الأكبر في الإمارة الذي سيوفر تجربة تسوق عالمية للمواطنين والمقيمين في الإمارة".

وأكد أهمية المشروع قائلاً إنه "مشروع مهم للغاية بالنسبة لنا في الإمارة، حيث نعمل وفق خطة توسعية طموحة لتعزيز تواجدنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وحضر الافتتاح معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين.

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